PSP trava tráfico de droga junto às escolas

O início do ano letivo nas escolas portuguesas ficou marcado pela detenção de 12 traficantes de droga e a apreensão de quatro armas de fogo junto a estabelecimentos de ensino de Lisboa e Porto.De acordo com fonte oficial da PSP, que efetuou uma operação especial entre os dias 10 e 24 de setembro em escolas de norte a sul do País, estas detenções ocorreram "nas zonas de Lisboa e Porto, na sequência de intervenções nos percursos casa-escola onde havia relatos de situação de tráfico de droga e de venda de álcool a menores"."Nenhum dos detidos era aluno desses estabelecimentos, antes indivíduos que aproveitavam as imediações das escolas para traficar", acrescenta o mesmo responsável da Direção Nacional da PSP.Para lá das 12 detenções por tráfico, foram ainda apreendidas 120 doses de cocaína, 480 doses de haxixe e oito de heroína.Esta operação, que visou 317 escolas, levou ainda à detenção de duas pessoas por posse de armas ilegais, tendo sido apreendidas quatro armas de fogo e oito armas brancas.A ‘Operação Escola Segura - Início do ano letivo 2019/2020’ teve ainda em foco a segurança dos alunos quando são levados pelos pais, que revelaram ser os ‘maiores’ infratores.Em apenas duas semanas a PSP levantou 3455 autos por infrações rodoviárias nas imediações de escolas, entre eles 1042 por excesso de velocidade (média de 69 por dia), 54 por falta de seguro, 186 por falta de inspeção periódica, 165 por uso do telemóvel durante a condução, 88 por falta do cinto e 11 por não utilização da ‘cadeirinha’.No ano passado, a mesma operação terminou com a detenção de 25 pessoas por tráfico de droga e a apreensão de 148 doses de cocaína e 722 doses de haxixe, uma redução face ao ano anterior.Ano em que nasceu o ‘Programa Escola Segura (PES)’,através de um protocolo entre os Ministérios da Administração Interna e da Educação, com o objetivo de melhorar a segurança.Segundo a PSP, a operação deste ano mobilizou 2612 polícias e 1768 viaturas. Abrangeu 14 084 alunos de 317 escolas e contou com 354 ações de sensibilização para toda a comunidade escolar.