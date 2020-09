PSP trava venda ilegal de perfumes em Lisboa

Uma ação da PSP de Lisboa junto ao Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, levou à identificação de quatro homens que estavam a vender perfumes ilegalmente na rua.Os quatro vendedores ambulantes, entre os 19 e os 24 anos, foram apanhados com 83 embalagens que replicam marcas conceituadas mas que eram vendidas a baixo preço no exterior.As embalagens foram apreendidas, bem como 60 euros em dinheiro. Estão indiciados pela prática de venda ambulante sem licença, cuja multa pode chegar, no limite, aos 3700 euros.