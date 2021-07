PSP vai cumprir "com pedagogia" limitações à circulação, mas recorda que há coimas

O diretor nacional da PSP disse esta sexta-feira que vai ser cumprida "com muita paciência e pedagogia" as limitações à circulação entre as 23:00 e as 05:00, mas recordou que há um quadro sancionatório em vigor.

"A PSP, como sempre tem feito, vai fazer com seja cumprido com muita paciência e pedagogia, mas obviamente o quadro sancionatório ao nível das contraordenações e coimas mantêm-se em vigor exatamente como todas as outras restrições impostas", disse aos jornalistas Manuel Magina da Silva, no final da cerimónia de aniversário da Polícia de Segurança Pública, quando questionado sobre a atuação desta força de segurança às limitações à circulação entre 23:00 e 05:00 nos 45 concelhos em risco muito elevado (19) e elevado (26) de incidência de Covid-19.

Magina da Silva sublinhou que a resolução do Conselho de Ministros com as novas medidas para os concelhos de risco elevado de incidência de Covid-19 entraram em vigor às 00:00 desta sexta-feira, frisando que a situação de calamidade tem o enquadramento legal na lei de bases de proteção civil que permite estabelecer limitações à circulação.