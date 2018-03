Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Publicado concurso para obras de conservação da Ponte 25 de Abril

Infraestruturas de Portugal prevê um prazo de dois anos (720 dias) para a conclusão dos trabalhos.

13:16

O concurso público para as obras de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril, com o preço base de 18 milhões de euros, foi este domingo publicado no Diário da República (DR).



O concurso, a cargo da Infraestruturas de Portugal, prevê um prazo de dois anos (720 dias) para a conclusão dos trabalhos.



Numa nota, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI) salientou que estão também "a ser desenvolvidos os processos respeitantes ao concurso público para a fiscalização da empreitada, que foi igualmente publicado hoje em DR com um valor base de 1,5 milhões de euros, e para a contratação da assistência técnica à empreitada, no valor de 895 mil euros".



"No seu conjunto, o investimento previsto executar na conservação da Ponte 25 de Abril ascende a cerca de 20,5 milhões de euros", salientou o MPI.



A assistência técnica à empreitada estará a cargo da Parsons, a empresa projetista que detém os direitos de autor do projeto de construção da ponte, que data da década de 1960, e que é simultaneamente a autora do projeto de instalação do caminho-de-ferro, alargamento do tabuleiro rodoviário e de beneficiação geral da Ponte 25 de Abril, concretizado na década de 90.



As intervenções previstas na ponte incidem sobre "elementos metálicos e em elementos de betão armado pré-esforçado do viaduto de acesso norte" e compreendem, entre outros, "a execução de trabalhos de construção metálica, soldadura, reposição localizada da proteção anticorrosiva, substituição de elementos não estruturais, limpeza, tratamento e pintura pontual de superfícies de betão".



As intervenções de manutenção serão executadas em períodos de menor fluxo de tráfego na Ponte 25 de Abril, "nomeadamente em período noturno e em dias não úteis, de modo a não interferir com a normal circulação rodoviária e ferroviária", salientou o Governo.



A apresentação das propostas decorre até às 17h00 do dia 09 de maio.