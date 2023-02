O principal suspeito das agressões a uma guarda da cadeia de Tires, ocorridas no domingo, junto à entrada de um bar de Gondomar, é um pugilista amador. A namorada do homem também terá participado no ataque. Foram ambos identificados pela PSP.A guarda prisional, de 35 anos, recebeu assistência no Hospital de Santo António, no Porto, e apresentou esta segunda-feira queixa na PSP.