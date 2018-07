Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pugilista entre seguranças soltos após operação da PJ

‘Rica’, atleta do Boavista, detido em investigação da PJ de Braga a segurança ilegal e agressões na noite.

Por Liliana Rodrigues | 09:20

Ricardo Gonçalves, conhecido por ‘Rica’, é pugilista da equipa do Boavista e foi um dos seguranças detidos pela Polícia Judiciária de Braga, na operação que visou travar a guerra por clientes entre grupos ligados a duas empresas de segurança privada, de Fafe e Matosinhos.



Os quatro arguidos detidos foram libertados, ao final da tarde desta sexta-feira, pelo juiz de instrução criminal de Guimarães. ‘Rica’ tem de se apresentar diariamente às autoridades policiais, enquanto os restantes comparsas estão obrigados a apresentações trissemanais.



Os arguidos, com idades entre os 20 e 36 anos, prestaram declarações ao juiz no interrogatório. Todos foram apanhados na posse de armas ilegais. Nas dez buscas domiciliárias, em Braga e Guimarães, os inspetores apreenderam duas armas de fogo ilegais, uma taser e duas soqueiras.



A investigação da Polícia Judiciária de Braga durava há um ano e o Ministério Público indiciou os arguidos por diversos crimes, mas o juiz entende que não há suspeitas de associação criminosa nem indícios suficientes para todos os crimes indicados, designadamente tentativa de homicídio, ofensas à integridade física e ameaças.



Apesar do Ministério Público ter pedido que todos ficassem suspensos de exercer segurança privada, o juiz não confirmou essa medida.



O advogado de defesa apresentou queixa por denúncia caluniosa no caso em que os arguidos são suspeitos de agredir um concorrente com uma barra de ferro.