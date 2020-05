Pulseira eletrónica para homem suspeito de agredir mulher e filha menor em Penafiel

Um homem de 49 anos foi detido, esta quarta-feira, em Penafiel, pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, por violência doméstica.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação, tendo os militares apurado que o suspeito agrediu a mulher, de 42 anos, e a filha de ambos, ainda menor.

Além das agressões físicas, a mulher era também ameaçada e humilhada.

"O suspeito é caracterizado como uma pessoa manipuladora, controladora, ciumenta e de comportamentos imprevisíveis e impulsivos", pode ler-se no comunicado da GNR.

De acordo com a mesma informação, a relação entre o casal agravou-se ao longo dos últimos dois meses, tornando a convivência familiar insuportável, o que acabou por levar à detenção.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, esta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da habitação, proibição de contactos com as vítimas e controlo através de pulseira electrónica.