Pulseira eletrónica para homem detido por violência doméstica em Belmonte

Um homem de 35 anos foi detido em Belmonte, distrito de Castelo Branco, por violência doméstica e vai ser controlado por vigilância eletrónica, anunciou esta quarta-feira fonte policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR refere que, através do Posto Territorial de Belmonte, deteve no domingo, um homem de 35 anos, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

Durante as ações desenvolvidas pelos militares, foi possível apurar que "o agressor exercia reiteradamente violência física, financeira e psicológica contra a vítima, sua companheira de 41 anos, com a qual manteve uma relação durante cerca de três anos".

Segundo a GNR, a investigação permitiu também apurar que "ultimamente, o suspeito intensificou o comportamento violento devido ao consumo abusivo de álcool, chegando a estrangular a vítima, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção".

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Covilhã, na segunda-feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de "proibição da contactar a vítima por qualquer forma ou meio e de se aproximar da mesma e da sua residência, controlado por pulseira eletrónica".