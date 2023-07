Pulseira eletrónica para homem que agrediu a ameaçou companheira

Um homem de 21 anos recebeu pulseira eletrónica como medida de coação pelo crime de violência doméstica cometido contra a companheira, da mesma idade, em Gondomar.

O suspeito agrediu e ameaçou a vítima, que teve de ser transportada para o hospital para receber tratamento médico.

No decurso das diligências policiais, os militares da GNR apreenderam uma arma de ar comprimido e um bastão.

O detido foi constituído arguido e presente no Tribunal Judicial do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação. Além do controlo por pulseira eletrónica, fica proibido de se aproximar da vítima e de adquirir armas de qualquer natureza.