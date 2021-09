Pulseira eletrónica para homem que ameaçou de morte companheira e as filhas com arma de fogo

Um homem, de 54 anos, suspeito do crime de violência soméstica, cometido contra a companheira, de 46 anos, e contra as filhas de ambos, de 22 e 25 anos, ocorrido nas Caldas da Rainha, ficou sujeito a apresentações diárias no Posto da GNR local, proibido de contactar com as vítimas e vigiado com pulseira eletrónica, informou a GNR de Leiria em comunicado, esta terça-feira.



Segundo informam as autoridades, durante 26 anos, o "agressor controlava a vítima, provocava medo, limitando a sua vida social e familiar, impedindo-a da sua livre autodeterminação". Na última discussão entre o casal, o homem agrediu a companheira com uma arma de fogo, tendo-a apontado à cabeça da mulher, assim como das filhas de ambos, quando estas tentaram defender a mãe.



No âmbito das diligências pessoais, a GNR realizou três buscas, uma numa residência e duas em veículos, tendo apreendido três armas ao suspeito.



Para além das já referidas medidas de coação, aplicadas pelo Tribunal da Nazaré, o agressor ficou também proibido de adquirir ou usar armas.