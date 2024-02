Não podia ver os filhos nem confraternizar com ninguém; não podia aceder às redes sociais; não podia ter computador nem telemóveis com acesso à Internet. Às vezes dormia no carro e todo o dinheiro que ganhava era para a companheira.O homem de 55 anos, residente em Portalegre, sofreu sempre calado e nunca pediu ajuda - angustiado, refugiou-se no álcool -, mas alguém denunciou a situação.Nessa noite, a agressora dormiu no posto da GNR e esta quinta-feirs foi presente a tribunal. Não pode contactar nem aproximar-se da vítima. Vai ser vigiada com pulseira eletrónica.