Pulseira eletrónica por bater e pontapear namorada grávida

Joana Garcia, de 25 anos, residente no concelho de Oliveira do Hospital, está grávida de 4 meses, mas isso não impediu o namorado, de 36, de a agredir à estalada e a pontapé. Tudo porque se recusou a passar a noite em casa de familiares do companheiro.Após a apresentação de queixa na GNR, o suspeito ficou proibido de se aproximar a menos de 200 metros da vítima, sendo controlado através de pulseira eletrónica.Contudo, Joana teme que não respeite a medida imposta e todos os dias é acompanhada pela mãe até à paragem de autocarro quando vai para o trabalho. "Receio que, depois de consumir álcool, volte", refere.Esta não foi a única vez que a agrediu: "Sempre foi violento, principalmente quando bebe. Chamava-me nomes e batia-me", relata a jovem.