Punidos por explodirem oito caixas de multibanco

O chefe de um grupo que, em 2016, tentou assaltar oito caixas multibanco, com recurso a engenhos explosivos, foi esta segunda-feira condenado pelo Tribunal de Coimbra com oito anos e meio de cadeia.Os restantes três arguidos foram condenados a penas entre os seis anos e quatro meses e os quatro anos de cadeia. Dois ficam com as penas suspensas.O grupo, que atuava encapuzado e furtava carros para fazer os assaltos, nunca conseguiu chegar ao dinheiro, mas causou estragos avultados nas caixas. Na leitura do acórdão, o juiz referiu que as explosões ocorreram em zonas com risco para as populações.