"Foi ter com ele junto ao bar, puxou-o por um braço e deu-lhe logo um soco no nariz. O meu amigo perdeu os sentidos e tivemos que chamar a ambulância." A descrição da agressão que aconteceu na madrugada de domingo, dentro de uma discoteca de Amares, foi relatada aopor uma testemunha. Já motivou queixa na GNR.O jovem de 20 anos, de Vila Verde, ficou com o nariz partido. Terá sido atacado pelo dono de um bar de Amares, que mantém rivalidade com o dono do bar onde trabalha.