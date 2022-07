É propriedade da Câmara de Vila Real de Santo António e estava desaparecido desde 2008. O quadro foi agora localizado e apreendido por investigadores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. A pintura, apurou o CM, estava na casa de um ex-funcionário da autarquia.



A obra de arte retrata o ministro do Estado Novo Duarte Pacheco (1900-1943) e foi pintada, em 1937, por Joaquim Rebocho, pintor algarvio que foi também autor do quadro do antigo Presidente da República Costa Gomes e cujo pai era proprietário da Taberna do Rebocho, em Vila Real de Santo António.









