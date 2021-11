João Rendeiro vendeu um dos quadros apreendidos pela Justiça por 106 mil dólares, o equivalente a 91 mil euros (ao câmbio atual). A obra do norte-americano Frank Stella foi comprada por um colecionar particular e está neste momento exposta em Bruxelas. Na mansão de luxo do fundador do BPP, no condomínio da Quinta Patiño, em Cascais, o original terá sido substituído por uma cópia.