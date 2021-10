João Rendeiro terá vendido, no último ano, oito quadros arrestados pela Justiça por 1,3 milhões de euros. Uma das obras de arte está agora exposta numa galeria em Bruxelas. E o último quadro terá sido vendido no passado dia 1 deste mês, já depois de Rendeiro ter fugido à Justiça. A mulher do ex-banqueiro chorou em tribunal e a juíza acabou por suspender a audiência.