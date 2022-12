Em 2018, o homem não aceitou o divórcio da mulher com quem estava casado desde 1997 e passou a insultá-la enquanto a seguia na rua, chegando até a ameaçá-la: “É por isso que elas aparecem mortas e com ela não vai ser diferente. Sua p..., qualquer dia passo-te com a mota por cima”.Por várias vezes, em 2020, perseguiu a ex-mulher - com a qual teve um filho, hoje com 24 anos -, e manteve-se junto à casa e ao local de trabalho dela.