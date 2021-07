“Quando morrer, não chores pelo pai”: As últimas palavras de homem morto por colega de casa à filha

"Quando o pai morrer, não chores por mim”. Estas foram as últimas palavras de Vítor Machado a uma das filha, de 12 anos, quando a deixou na casa da avó, em Ponte de Sor. Dois dias depois, na terça-feira, o trabalhador agrícola, de 42 anos, foi encontrado morto em casa, com sinais de asfixia. O principal suspeito é um homem que morava com Vítor e a mulher deste, no n.º 83 da rua 5 de Outubro, na aldeia de Pombalinho, concelho da Golegã.O crime “ocorreu num contexto de desavenças, motivadas por questões passionais”, revelou esta quarta-feira a PJ de Leiria que, com a colaboração da GNR da Golegã, deteve o suspeito, de 28 anos e também ele trabalhador agrícola. Ao que oapurou junto de familiares da vítima, a relação entre Vítor e a mulher passou por uma crise, chegando a separar-se, há cerca de três anos. “Ele estava perdido de amores e foi atrás dela”, explicou a mesma fonte.