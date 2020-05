"Quando o conheci só me disse que a menina estava bem": Avô materno de Valentina destroçado

"Só conheci o Sandro quando fui a Atouguia da Baleia na quinta-feira [dia em que Valentina foi dada como desaparecida]. Cheguei ao pé dele e via-se que estava calmo, não se ralava com nada. Só me dizia que a menina estava bem. Foi um cínico", recordou esta terça-feira aoManuel Fonseca, de 64 anos, avô materno da criança.O familiar não escondia a dor e a revolta pelo desfecho trágico do caso, que começou com um alerta de desaparecimento. "Vou ter sempre esta mágoa dentro de mim. A maior mágoa da minha vida. É uma revolta muito grande", afirma Manuel, visivelmente emocionado, pedindo que "seja feita justiça"."O irmão dele [Sandro] mostrava mais motivação para procurar a sobrinha do que ele. O pai da minha neta estava sem interesse nenhum nas buscas. Ele e a mulher são umas pessoas que não prestam para nada. São uns monstros", afirmou o avô materno, acrescentando que "se o pai não queria a filha, dizia logo que não a queria e entregava-a. Não tinha de fazer uma coisa destas".Manuel Fonseca sublinha,ainda, que a sua filha, Sónia, "era e é uma boa mãe", que vai carregar "uma dor muito grande" para toda a vida. O avô nunca esquecerá, também, o sorriso de Valentina. "Só quero que a minha menina descanse em paz, vai ser muito duro para mim saber que nunca a mais vou ver", frisou.Carlos Anjos – Sim. A autópsia explica não só uma história de terror, mas também que a versão do pai não tem credibilidade. Comprova que o pai foi apanhado a mentir. A autópsia mostra que a morte foi tão violenta que nem é claro se a causa da morte é asfixia ou a agressão.– Também não é benéfico para a posição da madrasta. É impossível que esta agressão tenha ocorrido naquela casa e ela não se tenha apercebido. E mostra que não fez nada para o evitar. Autópsia fragiliza tanto a versão do pai como da madrasta.