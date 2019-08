“Quando vi o comboio pensei que ia morrer”: Condutor escapa ileso após ser colhido

"O comboio apitou, eu mal o via por causa da chuva, travei em cima da linha e ainda tentei engrenar a marcha-atrás, mas fiquei atrapalhado. Quando vi o comboio a atingir o carro, a arrastá-lo e eu sem poder fazer nada, só pensei que ia morrer ali". Anacleto Oliveira, de 53 anos, estava ainda abalado quando descreveu aoo acidente de que foi vítima, ontem de manhã, numa passagem de nível sem guarda no lugar de Granja, em S. João de Ver, Santa Maria da Feira. Apesar da violência do embate, o condutor escapou ileso.A chuva intensa e a fraca visibilidade poderão ter estado na origem da aparatosa colisão. Inicialmente, o alerta indicava um cenário preocupante, com uma vítima ferida e encarcerada, mas esta acabou por sair do carro pelos próprios meios e sem qualquer ferimento.Quando os Bombeiros de Santa Maria da Feira chegaram ao local, com três ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, já Anacleto Oliveira estava no exterior e recusou assistência."Foi um milagre. Eu ainda não sei como consegui escapar sem sofrer nada", referiu o condutor. A GNR está a averiguar as causas do acidente.Os 12 passageiros que seguiam no comboio envolvido no sinistro foram transportados até aos destinos em táxis requisitados pela Infraestruturas de Portugal (IP).A Linha do Vouga esteve cortada desde as 10h00 até às 13h00. Parte da sinalização ferroviária ficou destruída e foi reposta por funcionários da IP, durante a tarde desta quinta-feira.