Quantidade de peixe caiu para metade no Algarve

Foram capturadas 1641 toneladas.

Por José Carlos Eusébio | 08:49

Caiu quase para metade a quantidade peixe transacionada nas lotas do Algarve durante o primeiro trimestre deste ano, em comparação com igual período do ano passado.



O CM apurou que há mais de uma década que não era capturado tão pouco peixe pelos pescadores da região.



Segundo dados Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, todas as lotas algarvias sofreram uma quebra de pescado, com destaque para Tavira (-64,7%), Portimão (-53,4%), Lagos (-49,75%) e Olhão (-47,3%).



No total, os pescadores trouxeram para terra, de janeiro a março, 1641 toneladas de peixe, enquanto no ano transato tinham sido capturadas mais de 3181 toneladas.



Em termos de preço, o peixe registou uma valorização, passando de 4,15 €/quilo, em 2017, para 5,08 €, este ano. O Algarve apresenta mesmo o valor médio por quilo mais alto do País.



PORMENORES

Quebra de 10,4% no País

No conjunto de todas as lotas do continente, foram transacionadas 15 520 toneladas no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma quebra de 10,4%, em relação ao ano passado. O preço médio por quilo também desceu (-5,82%).



Preço por espécies

No Algarve, o polvo rendeu em média mais de 10 euros por quilo em lota, e o choco foi vendido a quase 7 euros/quilo. O carapau (da pesca do cerco) cifrou-se a 1,88 € e a cavala a 0,75 €. A captura da sardinha esteve interdita durante este período.