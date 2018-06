Quarenta e quatro praias portuguesas sem poluição

Nos últimos três anos, análises não revelaram presença de agentes microbiológicos. Torres Vedras é o município líder.

Por Edgar Nascimento | 01:30

Nos últimos três anos, 44 zonas balneares de Portugal continental e Açores não registaram qualquer contaminação nas análises efetuadas à água. O concelho de Torres Vedras lidera a lista com sete praias. De entre as praias 'Zero poluição', há duas do interior: Santa Luzia (Pampilhosa da Serra ) e Montes (Tomar).A lista, elaborada pela Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, foi divulgada ontem para antecipar o Dia Mundial dos Oceanos, que hoje se assinala. As 44 praias consideradas sem poluição são 7% do total das 608 zonas balneares em 2018, tendo-se verificado um crescimento de 11 zonas 'Zero poluição' face a 2017.Segundo a associação, as praias são identificadas a partir de dados solicitados à Agência Portuguesa do Ambiente, que tenham tido valores zero ou inferiores ao limite de deteção nas análises a dois parâmetros microbiológicos: Escherichia coli e Entrecocos intestinais.

Concelho/Praia

Aljezur -3

Amado

Monte Clérigo*

Vale dos Homens

Almada-2

Cova do Vapor

São João da Caparica*

Cascais-1

Abano

Faro-1

Barreta

Grândola-4

Aberta Nova*

Atlântica*

Carvalhal*

Melides*

Lagoa (Açores)-1

Zona Balnear da Lagoa*

Lourinhã-2

Areia Sul*

Peralta

Mafra-1

São Lourenço*

Marinha Grande-2

Pedras Negras

Praia Velha

Matosinhos-1

Pedras do Corgo*

Olhão-1

Armona-Ria*

Pampilhosa da Serra-1

Santa Luzia (Alb. Santa Luzia)*

Praia da Vitória-1

Riviera*

Santa Cruz da Graciosa-1

Barro Vermelho*

Santiago do Cacém-2

Costa de Santo André*

Fonte do Cortiço*

Sesimbra-1

Moinho de Baixo-Meco*

Sintra-1

Adraga

Tavira-3

Cabanas-Mar*

Ilha de Tavira-Mar*

Terra Estreita*

Tomar-1

Montes (Alb. Castelo de Bode)

Torres Vedras-7

Amanhã (Santa Cruz)

Centro (Santa Cruz)*

Física (Santa Cruz)*

Mirante (Santa Cruz)*

Navio*

Pisão (Santa Cruz)*

Santa Helena*

Viana do Castelo-1

Castelo de Neiva*

Vila do Bispo-2

Almadena-Cabanas Velhas*

Boca do Rio

Vila do Porto-1

São Lourenço*

Vila Nova de Gaia-2

Aguda*

Marbelo*

Vila Real de Santo António-1

Fábrica-Mar





*Praias com Bandeira Azul 2018

Fonte: Associação Zero