Foi através das páginas do Correio da Manhã que Ricardo Quaresma soube que um predador sexual usava a sua identidade para atacar menores e jovens mulheres na internet. O craque, que chegou a representar a seleção nacional e hoje joga no Vitória de Guimarães, ficou em choque e estuda agora a hipótese de intervir no processo, de forma a responsabilizar o criminoso.