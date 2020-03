Quartéis da GNR vão ter salas de isolamento devido ao coronavírus

Todos os aquartelamentos da GNR vão ter salas de isolamento para casos suspeitos de Covid-19 em militares e civis, determina o plano de contingência daquela força, ontem divulgado às unidades e a que oteve acesso.O suspeito deve informar a chefia - "preferencialmente por via telefónica" -, pôr máscara e luvas, ir sozinho para o isolamento e contactar a linha SNS 24. As unidades deverão ter "equipamento de proteção individual" e no isolamento água, alimentos não perecíveis e um termómetro, bem como WC exclusivo.Vão ser identificadas atividades e pessoal imprescindível. Preveem-se reuniões por videoconferência e acesso remoto dos cidadãos. Também a PSP enviou ontem um email ao efetivo em que diz já ter elaborado uma Diretiva Estratégica e que as unidades "terão que elaborar, a curto prazo, planos de contingência internos".Será criada "uma equipa de coordenação nacional" e está "em processo de aquisição de máscaras e luvas cirúrgicas para serem usadas casuisticamente". PSP e GNR comunicaram ao efetivo poucas horas após oter noticiado que, até quarta-feira à noite, o pessoal no terreno não tinha sido informado de como atuar