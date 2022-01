O quartel dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, em Lisboa, foi alvo de disparos, na madrugada desta sábado.Ao que oapurou, os tiros ocorreram quando os elementos dos bombeiros saíam com as viaturas para socorrer uma pessoa infetada com Covid-19, mas cancelaram a saída devido a ataque. Os disparos aconteceram durante 30 minutos.A PSP foi chamada ao local.Os bombeiros queixam-se de falta de segurança na zona, uma vez que o quartel fica situado entre dois barros problemáticos.