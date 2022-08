Alugaram um Mercedes e foram furtar o catalisador de um automóvel estacionado na via pública, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, esta quarta-feira. Quando se preparavam para retirar a peça, os quatro homens, com idades entre 43 e 53 anos, foram surpreendidos e detidos pela GNR.Os militares apreenderam o Mercedes, bem como dois catalisadores e ferramentas usadas no crime. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao tribunal.