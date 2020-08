Quatro homens tentaram assaltar, esta segunda-feira de madrugada, uma caixa multibanco localizada no supermercado Pingo Doce, à entrada de Aljustrel.



O alarme do estabelecimento foi ativado pelas 04h24 e, ao que o CM apurou, do crime resultaram apenas danos materiais.







Já no interior do espaço, tombaram a caixa ATM, o que provocou o rebentamento do tinteiro e fez disparar o alarme.



A Polícia Judiciária de Faro está agora a investigar o caso.