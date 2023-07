Quarto de moradia de luxo na Nazaré era estufa de canábis

Um quarto de uma moradia de luxo, na Nazaré, foi o local escolhido por dois jovens estrangeiros, de 25 e 26 anos, nómadas digitais, para instalarem quatro sofisticadas estufas para cultivo de canábis, que a PSP desmantelou. Os agentes entraram na moradia ao verem abertos o portão e uma janela da vivenda, o que os levou a recear estar a ocorrer um assalto.Um dos jovens veio a ser detido pouco depois, ao chegar a casa de motociclo, tendo sido constituído arguido e libertado. O outro jovem não estava em casa e encontra-se desaparecido há três dias.As estufas tinham um sistema de refrigeração e de aquecimento em pleno funcionamento, para garantir o crescimento de mais de duas dezenas de plantas, de espécies diferentes e em diversas fases de crescimento. Também foram encontradas embalagens com cabeças de canábis prontas para venda, além de diversos utensílios usados na atividade.A PSP acredita que os jovens têm "alguma experiência" no cultivo das plantas e estavam a "tentar implementar-se no mercado" do tráfico de estupefacientes.