Quase 200 bombeiros e 12 meios aéreos combatem novo incêndio na serra da Estrela

As chamas deflagraram, por volta das 15h40 desta quinta-feira, junto à aldeia de Nabais, em Gouveia, no distrito da Guarda. Trata-se de um novo incêndio na serra da Estrela, a cerca de três quilómetros da localidade de Folgosinho, já consumida pelas chamas durante a última semana.O incêndio dividiu-se em duas frentes e rapidamente tomou grandes proporções. O flanco esquerdo do incêndio está praticamente dominado com recurso principalmente ao combate aéreo.Nesta altura, o vento descontrolado dificulta os trabalhos dos bombeiros.