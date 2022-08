Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta-feira na freguesia de Amor, em Leiria, numa zona florestal, longe do perímetro habitacional.A combater as chamas estão 179 operacionais, com o apoio de 61 meios no terreno e sete meios aéreos.O fogo encontra-se junto a uma localidade entre Leiria e Monte Real, onde se encontra uma base da Força Aérea.