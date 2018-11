Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase 26 mil doses de drogas apreendidas pela PSP do Porto

Foram detidas três pessoas, um homem de 44 anos de idade, e duas mulheres, uma de 40 anos e outra de 45.

Por Lusa | 13:05

Uma operação para combate ao tráfico de droga junto ao bairro do Aleixo, no Porto, culminou na segunda-feira com a apreensão de 14.540 doses individuais de heroína, 8.499 de cocaína e 2.739 de liamba, revelou esta terça-feira a PSP.



Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto indica que, além das 25.778 doses de drogas, a polícia apreendeu 15.825 euros, uma estufa preparada para a plantação de liamba, cinco pés do mesmo estupefaciente, 545 gramas de produto de corte, três facas de abertura tipo borboleta e um 'spray' de gás pimenta.



Foram detidas três pessoas, um homem de 44 anos de idade, e duas mulheres, uma de 40 anos e outra de 45, que a polícia prevê apresentar ainda esta terça-feira às autoridades judiciárias para fixação das competentes medidas de coação.



A operação, apoiada pela Unidade Especial de Polícia, incluiu a realização de oito buscas domiciliárias e três não domiciliárias não só no bairro do Aleixo, mas também numa zona residencial de São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.