"Quase de certeza que a Mónica está aqui": Imagens mostram local remexido onde detetor de metais deu alerta

Alexandre Rebelo, durante um passeio com os filhos, detetou um cheiro forte a soda cáustica e lixívia numa zona de pinhal,Segundo contou aoo homem decidiu voltar ao local com um detetor de metais e, numa zona remexida e coberta por ramos, o aparelho deu um alerta sonoro para um objeto a 1,60 metros de profundidade. Os populares acreditam tratar-se do aparelho dentário de Mónica Silva.Ao, o homem que descobriu o local conta que deu o alerta às autoridades e à família da grávida desaparecida."Quase de certeza que a Mónica está aqui derivado ao aparelho que acusou o metal, porque ela usava um anjo ao pescoço e aparelho nos dentes", diz a tia de Mónica, Filomena Silva.Mónica, de 33 anos, desapareceu na noite de dia 3 de outubro depois de ter saído de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho mais velho para dizer que chegaria em casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias.