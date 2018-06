Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quase duzentas pessoas no funeral das vítimas do acidente em Palmela

Morte aconteceu no seguimento de colisão frontal no IC1.

Por S.G.C. | 09:02

Perto de duas centenas de pessoas marcaram ontem presença no funeral de João Carreira e Luís Neves no cemitério de Palmela.



O último adeus aos dois homens, duas das seis vítimas mortais da colisão frontal que ocorreu na passada quinta-feira ao quilómetro 34 do IC1, no sentido Marateca-Alcácer do Sal, foi combinado pelas respetivas famílias para ter lugar à mesma hora e no mesmo cemitério.



Juntamente com João e Luís perderam a vida mais quatro pessoas, de nacionalidades brasileira e portuguesa.