Mais de 970 operacionais, apoiados por dezenas de meios aéreos, combateram esta quinta-feira, dia de altas temperaturas em todo o País, quatro incêndios nos concelhos da Guarda, de Ourém, Sever do Vouga e do Seixal.



Em Benespera, na Guarda, as chamas deflagraram às 14h10 e mobilizaram mais de 350 operacionais e, em certa altura, dez meios aéreos.









