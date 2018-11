Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro acusados de corrupção para obter carta em Vila Verde

Aluno pagou 4 mil euros para passar no exame teórico.

Por Nelson Rodrigues | 08:45

Três examinadores de condução e um instrutor do centro de exames privado de Vila Verde foram acusados de corrupção passiva para ato ilícito pelo Ministério Público (MP) de Braga por facilitarem que os candidatos passassem nos exames teóricos e práticos, mediante o pagamento de uma quantia monetária.



A 26 de dezembro de 2012 um dos examinadores contrariou as instruções legais de permanecer sentado a fiscalizar a prova teórica, e circulou pela sala, sinalizando a um candidato com os dedos a resposta certa a assinalar. O número de dedos esticado correspondia ao número da resposta correta - um dedo era referente à alínea A; dois dedos à alínea B e três à alínea C.



Aceitou pagar 4 mil euros para passar no código. Os arguidos exerciam funções na Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel (ANIECA).



Os examinadores e o instrutor agiram de acordo com um plano traçado entre todos. Os 4 mil euros recebidos do aluno foram depois repartidos entre os quatro acusados - o MP quer que sejam condenados a entregar o valor que receberam ao Estado.