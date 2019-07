Quatro agentes da PSP agredidos em poucas horas

Quatro agentes da PSP foram agredidos domingo e precisaram de receber tratamento hospitalar.A primeira situação ocorreu pelas 16h55, junto à estação de metro do Marquês de Pombal, Lisboa.Um homem de 25 anos perguntou como podia apanhar a Linha Azul. Um polícia que aguardava por um colega procurou ajudá-lo, mas foi cuspido.Só com a ajuda do colega foi possível prender o homem, que ainda golpeou um dos agentes, de raspão, numa perna.Pelas 22h30, em Massamá, Sintra, três polícias precisaram de assistência hospitalar após terem sido apedrejados e atingidos com garrafas, por participantes numa festa de rua.Um homem foi preso e outro identificado.