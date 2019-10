Quatro agentes da PSP do Seixal espancados ficam em estado grave

Quatro agentes da Divisão da PSP do Seixal ficaram esta quinta-feira feridos com gravidade, após terem sido agredidos por um homem, com aparentes problemas mentais, que começou a atirar bens pessoais da janela de sua casa.

Dois agentes entraram inicialmente na residência do suspeito, e foram logo recebidos com socos bastante violentos. Dois outros agentes policiais que acorreram em auxílio dos colegas, tambem foram atacados.

Só com mais apoio foi possível manietar e prender o homem, que estava visivelmente descompensado.

O detido teve de ser encaminhado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde sob detenção foi sedado e recebeu tratamento a ferimentos.

Os quatro polícias, entre os quais uma mulher, receberam tratamento médico no mesmo hospital.

O caso de violência para com agentes da autoridade foi revelado nas redes sociais do Movimento Zero, um grupo espontâneo que une milhares de efetivos da PSP e da GNR.