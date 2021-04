Quatro alunos feridos após queda de poste em escola de Arouca

Quatro crianças, entre os nove e os dez anos, ficaram esta quarta-feira feridas, uma delas em estado grave, depois de serem atingidas por um poste na Escola Básica Serra da Vila, em Mansores, no concelho de Arouca.





O poste de madeira, com cerca de seis metros de altura, servia de suporte à vedação do recreio do estabelecimento escolar. Sem nada fazer prever, caiu e atingiu os quatro alunos, que se deslocavam para o refeitório.A GNR registou a ocorrência.