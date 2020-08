Quatro alvejados em rixa com 300 pessoas em Lisboa

Q uatro homens, entre os 27 e os 35 anos, foram esta quinta-feira alvejados a tiro de caçadeira durante uma rixa no bairro Padre Cruz, em Lisboa. A Polícia Judiciária já está a investigar as causas da desordem e a tentar identificar os autores dos disparos. Segundo o CM apurou, tratou-se de uma retaliação por outra desavença na noite de quarta feira.





O alerta para a PSP foi dado pelas 15h30. Sabe oque foram feitos vários telefonemas para esquadras da zona, alertando para uma desordem que envolvia 300 pessoas. A PSP enviou um dispositivo musculado para o local, mas à chegada nada encontrou. “Temos conhecimento de que foram várias as pessoas envolvidas. Desconhecemos o número porque quando chegámos ao local já nada estava a ocorrer”, relatou o comissário Artur Serafim, da PSP de Lisboa. “As quatro vítimas foram atingidas nos braços e pernas e deram entrada no Hospital de Santa Maria em viatura particular, sem ferimentos graves”, acrescentou.