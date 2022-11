Quatro anos de pena suspensa para presidente de lar em Gaia por assédio sexual a funcionárias

O presidente do lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia, foi esta quinta-feira condenado a quatro anos de prisão, suspensa na sua execução, por crimes de assédio sexual a duas funcionárias da instituição.O arguido foi acusado de 23 crimes de coação sexual, sendo um deles de importunação sexual e outro na forma tentada.Entre 2017 e 2019, os ataques aconteciam de forma reiterada e em frente a outras pessoas da instituição. O arguido tocava nas pernas, anca, glúteos e ombros das funcionárias, muitas vezes em frente a outras pessoas do lar.As vítimas, que acabaram despedidas, choraram em tribunal e referiram que sempre que iam trabalhar vomitavam nas instalações com nojo do arguido. O agressor está suspenso de funções.No tribunal de São João Novo no Porto, o juiz considerou o comportamento do arguido inadmissível e que vítimas apresentaram discursos esgotantes.