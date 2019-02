Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro anos de prisão para casal que fazia assaltos com navalha

Casal abordou um homem que seguia a pé, encostou-lhe uma navalha ao pescoço e roubou-lhe 240 euros.

O Tribunal de Aveiro condenou esta segunda-feira um casal que assaltou uma pessoa na via pública sob ameaça de uma navalha.



O homem, com antecedentes criminais, foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão efetiva e a mulher a três anos e sete meses, suspensa com regime de prova.



O caso ocorreu em março do ano passado.



