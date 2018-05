Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro anos de prisão para homem que guardava vídeos de sexo com bebés

Juíza do Tribunal de Matosinhos arrasa dono de 782 ‘gigas’ de pedofilia.

Por Nelson Rodrigues | 08:46

Os vídeos eram verdadeiramente chocantes. Nos 200 mil ficheiros - num total de 782 gigabytes - que o arguido tinha armazenado num disco rígido e no computador do seu trabalho era possível ver adultos em contactos sexuais com menores - alguns dos quais bebés que ainda usavam fraldas. Esta quinta-feira, o coletivo de juízes do tribunal de Matosinhos condenou Manuel Carlos Martins a quatro anos de prisão efetiva.



"Ter, ver e partilhar vídeos de sexo com bebés é uma monstruosidade. É um horror. Disse que gostava de armazenar coisas bonitas, mas as coisas que foram encontradas eram feias. Dificilmente um arguido que praticou esta criminalidade não voltará a este crime", frisou a magistrada no acórdão.



Manuel Carlos, de 56 anos, foi condenado por dois crimes de pornografia de menores de trato sucessivo, entre outubro de 2014 e junho de 2017. "O arguido apresenta um comportamento de risco elevado de agressão sexual online de menores ou adolescentes. Praticou estes crimes com consciência. E este crime é um polvo com ramificações. É um crime mundial. Um horror", acrescentou a mesma juíza.



Tudo dividido por idades

Segundo o processo, o arguido organizava todo o material em pastas, nas quais designava as idades das crianças envolvidas - todas com menos de 14 anos.



Detido pela Judiciária

A PJ do Porto deteve-o inicialmente em 2016. Foi solto, mas proibido de usar computadores. Insistiu no crime e foi novamente detido, ficando na cadeia.



Utilizava vários e-mails

O agora condenado utilizava diferentes endereços de e-mail para partilhar os conteúdos pedófilos com outras pessoas.