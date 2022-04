Quatro anos de prisão suspensa por crimes de abuso sexual e de pornografia de crianças a ex-presidente da Junta de Parambos

Carlos Eduardo Rebelo, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real por ser suspeito da prática dos crimes de abuso sexual e de pornografia de crianças, na pessoa de uma jovem de 15 anos em novembro de 2020.

O Tribunal de Vila Flor condenou-o recentemente a quatro anos de prisão suspensa, tendo ficado comprovado um crime de abuso sexual de crianças e três crimes de atos sexuais com adolescentes.

O predador sexual, à data dos crimes com o cargo de presidente da junta de freguesia de Parambos, e atualmente a exercer funções como chefe da equipa de Sapadores Florestais do concelho, terá cometido os crimes entre o verão de 2018 e setembro de 2020.

Além da pena de prisão suspensa, o arguido terá de pagar 1000 euros de indemnização à vítima.

O Tribunal comprovou ainda que a vítima, atualmente com 17 anos, ficou com problemas de saúde depois dos crimes de que foi alvo.

"Também se verificaram sintomas obsessivos, evidenciando cognições, impulsos e comportamentos que são percecionados como persistentes. (…) Esta jovem descreve dificuldade acentuada em lidar com o corpo e a imagem corporal, levando a uma perturbação do comportamento alimentar, com a perda de 15 quilos, coincidindo temporalmente com o início dos toques que descreve", refere o processo onde o arguido é acusado dos crimes.

O arguido, que é casado com uma prima da vítima dos crimes, foi pai de um rapaz em fevereiro passado.

O homem fica também sujeito a receber visitas de técnicos de reinserção social e frequentar programas direcionados para agressores sexuais, caso estes profissionais o considerem necessário.