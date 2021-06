Recorde a Reportagem Interativa do CM feita em Perdógão Grande um ano após a tragédia.

As promessas de ordenamento da floresta e de criação de emprego para travar o envelhecimento e a desertificação nos concelhos afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande, que causaram 66 mortes e mais de 250 feridos, estão por cumprir e os residentes sentem-se "quase tão inseguros como há quatro anos", diz ao CM a presidente da Associação de Vítimas do incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Dina Duarte."Encheram-nos a todos de esperança, prometeram tanto e constatamos que muito pouco ou mesmo nada foi feito", destacou a presidente da AVIPG, frisando que "há um abandono e uma insegurança no território, que preocupa e entristece os residentes", que são cada vez menos e mais velhos.