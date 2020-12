Atingiu um agente da PSP com um copo partido e ameaçou-o de morte em alta voz. Vai cumprir quatro anos e meio de prisão efetiva, por decisão do Tribunal de Loures, que aplicou ainda quatro penas suspensas aos restantes elementos do grupo. Atacaram dois polícias na Pontinha, em Odivelas - um deles estava à civil -, apenas porque foram chamados à atenção por estes.