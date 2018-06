Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro arcebispos santos passam a integrar roteiro em Braga

Iniciativa do Cabido da Sé no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.

Por Secundino Cunha | 08:55

São Martinho de Dume (569-579), S. Frutuoso (656-689), S. Rosendo (927-951) e S. Geraldo (1096-1108) são os quatro arcebispos santos de Braga que integram o roteiro esta segunda-feira apresentado pelo Cabido da Catedral, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.



"Aqui está a história de Braga. Podemos conhecer um pouco o período dos suevos, um pouco o ligado aos romanos. Podemos reconhecer que depois vêm os visigodos e, depois, no século XV, aparece um outro. Mesmo para turistas, sobretudo para turistas, esta é uma oportunidade de conhecer a história de Braga", disse o atual arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga.



Numa primeira fase, explicou D. Jorge, o Roteiro dos Quatro Arcebispos Santos de Braga será apresentado aos párocos da diocese, no entanto, o arcebispo aponta ainda a ambição de abrir o roteiro ao turismo.



"Queremos que este roteiro seja calcorreado por pessoas ligadas às paróquias, colocá-lo ao serviço da cidade e também do turismo", referiu, acrescentando que "este roteiro tem grande relevância para o turismo".



As relíquias destes quatro arcebispos santos, que se encontram na Sé de Braga, foram levadas no séc. XII para Santiago de Compostela, de modo a que as esmolas dos devotos destes santos que percorriam o caminho de Santiago não ficassem em Braga e caíssem nos cofres da catedral galega. Só na última década do século passado, por intervenção do então arcebispo D. Eurico Dias Nogueira, essas relíquias regressaram à Catedral bracarense.



Através deste roteiro, ontem apresentado, pode conhecer-se boa parte da História de Braga e o arcebispo, D. Jorge Ortiga, diz não ter dúvidas de que "quem fizer este roteiro gostará da experiência".