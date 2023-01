Quatro arguidos detidos na operação de combate ao tráfico da Quinta do Loureiro ficam em prisão preventiva

Quatro dos 20 arguidos detidos na operação ao combate ao tráfico esta quinta-feira no Bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa, ficaram em prisão preventiva. Os restantes 16 saíram em liberdade, ficando proibidos de estabelecer contacto entre eles.As medidas de coação foram conhecidas ao final desta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.Os 20 arguidos tinham sido detidos no âmbito de uma operação ao combate ao tráfico que a PSP desenvolveu esta quinta-feira naquele bairro em Alcântara.Os detidos estão indiciados de vários crimes, entre os quais tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.A investigação durava há seis meses.