Quatro arguidos foram acusados de dezenas de assaltos a lojas e postos de combustíveis, entre fevereiro e outubro do ano passado, em 15 concelhos do Norte e Centro do País, sacando quase 138 mil euros.O chefe do gang responde por 44 crimes de furto, coação sobre funcionário, condução sem habilitação e detenção de arma proibida. Usavam carros furtados, mudando-lhes as matrículas. Chegaram a apontar um veículo a agentes policiais.