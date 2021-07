Quatro arguidos por incêndio florestal em Alcácer do Sal

A GNR de Alcácer do Sal constituiu ontem, como arguidos quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 38 anos, por incêndio florestal, junto da Barragem de Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal.

Segundo fonte da GNR, na sequência de um alerta para um incêndio florestal, os militares da guarda deslocaram-se ao local, junto à Barragem do Pêgo do Altar, no interior do concelho.

Após várias diligências policiais, os militares apuraram que o incêndio teve origem numa fogueira, propagando-se para a vegetação contígua, consumindo uma área de pasto e mato.

Os autores da fogueira, estavam no local, foram identificados e constituídos arguidos.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Setúbal.